Número de óbitos de indígenas por coronavírus no Acre já passa dos 20

Membros de oito povos situados no estado já perderam a vida para a pandemia de covid-19

Chega a 21 o número de indígenas mortos por coronavírus no Acre, segundo boletim epidemiológico desta terça-feira (14) da ONG Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC). O material é baseado em informações oficiais emitidas diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Entre os povos indígenas que já registraram óbitos estão os Poyanawa (1), Jaminawa (1), Manxineru (3), Huni Kui ou Kaxinawa (8), Madijá ou Kulina (1), Shawãdawa Arara (1), Shanenawa (1) e Yawanawa (1). Há, ainda, outras quatro vítimas sem identificações de etnia.

Mais de 650 índios acreanos já foram contaminados pelo novo coronavírus até o momento. Destes, 307 foram diagnosticados nas zonas urbanas de metade dos municípios, entre eles Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Mâncio Lima, Feijó, Jordão, Manuel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Os outros 347 foram confirmados em aldeias nas terras indígenas Alto Rio Purus, Campinas/Katukina, Igarapé do Caucho, Jaminawa Arara do Rio Bagé, Jaminawa Arara do Igarapé Preto, Katukina/Kaxinawa, Kaxinawa Baixo Rio Jordão, Poyanawa, Rio Gragório, Colônia 27, Kaxinawa Nova Olinda, Seringal Independência e Kaxinawa Rio Jordão.

