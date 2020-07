Obras de restauração na BR-317, no Acre, continuam a todo vapor

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue com as obras de restauração rodoviária na BR-317/AC, no Estado do Acre. Os serviços se consolidaram graças ao verão amazônico e as equipes da Autarquia trabalham em duas frentes diferentes.

Uma delas é restaurar, ao longo do ano, 23 quilômetros da rodovia federal, localizados nos piores segmentos entre o entroncamento do município de Xapuri (km 238) à cidade de Epitaciolândia (km 291). Com investimento total de R$ 40 milhões em 2020, a previsão é concluir essa etapa da obra no próximo mês de outubro.

O DNIT Iniciou também a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) em 29 quilômetros que começaram a ser restaurados ainda em 2019. Nesse trecho, os trabalhos estão entre o vilarejo do Araxá (km 192) e o entroncamento de Xapuri (km 238). A previsão de término dessa fase é no mês de agosto.

A restauração da BR-317/AC se dá em dois momentos. No primeiro ano, as equipes do DNIT deixam a pista no Tratamento Superficial Duplo (TSD) para, no ano seguinte, aplicar o CBUQ e concluir o processo.

Assim, dentro desse cronograma, a Autarquia vai colocar CBUQ nesses 23 quilômetros que estão sendo restaurados, entre o entroncamento de Xapuri à Epitaciolândia, em 2021.

BR-364/AC – O DNIT continua também com as obras de manutenção rodoviária na BR-364/AC, entre a capital Rio Branco (km 125) e o município de Cruzeiro do Sul (km 752). No total, a Autarquia está com nove equipes de reparos de pista e recomposição de aterros.

