OMS confirma caso de influenza A N1N2, com potencial pandêmico, no Brasil

Na tarde desta sexta-feira (10/7), a Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou um caso de infecção por influenza A H1N2 no Brasil. O caso foi analisado pela Fiocruz, e aconteceu em abril, no Paraná. O vírus circula em porcos e tem potencial pandêmico.

A mulher de 22 anos trabalha em um abatedouro de porcos no Paraná, e foi ao hospital depois de sentir sintomas respiratórios. Foi feita uma coleta de amostra, que detectou um tipo diferente de influenza A. A Fiocruz foi acionada e, após analise, foi confirmada a infecção. A paciente não tinha comorbidades, foi tratada em casa e se recuperou.

A Fiocruz segue fazendo a análise genética do vírus e, no final de junho, as autoridades do município de Ibiporã, onde mora a mulher, começaram uma investigação na cidade. Os casos suspeitos de Covid-19 no município também serão testados para a variante da influenza.

