Operação Snake: Jovem picado por Naja é preso em Brasília

A14ª Delegacia de Polícia (Gama) prendeu, na manhã desta quarta-feira (29/7), o estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl (foto em destaque). O mandado de prisão foi cumprido no Guará, no apartamento onde ele mora com a mãe e o padrasto, um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. O casal também é investigado por suposto crime ambiental e ocultação de provas.

O estudante, de 22 anos, foi picado por uma cobra Naja kaouthia que criava como animal de estimação, apesar de a serpente não ser natural de nenhum habitat brasileiro. A suspeita é que o animal tenha sido trazido para o Distrito Federal a partir de uma licença irregular, emitida por uma servidora do próprio Ibama, que já foi afastada do cargo.

