Ossada humana é encontrada às margens do Rio Acre por operador de draga

Uma suposta ossada humana foi encontrada, no início da tarde desta terça-feira (28), às margens do Rio Acre, no Bairro Sobral, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a ossada foi sugada por uma draga e jogada às margens do rio. Um dos funcionários que opera o equipamento parou o trabalho ao ver a ossada e acionou a Polícia Militar.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e a ossada será levada ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá fazer exames para saber se realmente é humana e a identificação da pessoa.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

