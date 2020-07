Padrasto é espancado por populares após estuprar bebê de 1 ano

A criança foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, que atestou a agressão

Um homem é investigado pela polícia sob suspeita de estuprar um bebê de 1 ano, em Camapuã, a 135 quilômetros de Campo Grande (MT), no último domingo (5/7). De acordo com informações do site Midia Max, ele é padrasto da vítima.

Os avós da criança suspeitaram do abuso depois de darem banho no bebê e perceberem que havia machucados nas nádegas da vítima, que poderiam ter sido provocadas pelo abuso sexual.

A criança foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, que atestou o estupro. O homem teria sido espancado por moradores da região, que, depois, o levaram à delegacia.

O delegado responsável pelo caso, Leonardo Antunes, afirmou que espera pelos laudos médicos mas que irá decidir pela prisão preventiva do suspeito.

