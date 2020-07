Pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família já tem data para começar

As primeiras pessoas que recebem a quarta parcela do auxílio emergencial são beneficiários do Bolsa Famíla

Após a divulgação do calendário feita pelo Governo Federal, os beneficiários do Bolsa Família já sabem quando o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial vai começar. De acordo com o calendário, o saque começa a ser feito no dia 20 de julho e segue o Número de Identificação Social (NIS) de cada inscrito para receber o auxílio emergencial. O dinheiro será efetuado através da poupança social digital e também em agências da Caixa Econômica Federal.

Calendário da quarta parcela o auxílio emergencial

Confira o calendário da quarta parcela do auxílio emergencial do Bolsa Família (de acordo com o número final do NIS)

Número final do NIS / Data de pagamento

NIS final 1 / 20 de Julho

NIS final 2 / 21 de Julho

NIS final 3 / 22 de Julho

NIS final 4 / 23 de Julho

NIS final 5 / 24 de Julho

NIS final 6 / 27 de Julho

NIS final 7 / 28 de Julho

NIS final 8 / 29 de Julho

NIS final 9 / 30 de Julho

NIS final 0 / 31 de Julho

Veja se você pode ser excluído da quarta parcela do auxílio emergencial

Apesar de não ser necessário um novo registro, os beneficiários do auxílio emergencial irão passar por uma nova análise, de acordo com o Ministério da Cidadania. Portanto, para que o seu direito de receber o auxílio emergencial seja mantido, é preciso estar dentro de todos os requisitos.

Ainda tenho dúvidas. O que faço?

A prestação de informações o auxílio emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site do auxílio emergencial auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111. Confira os canais da Caixa Econômica Federal para mais informações sobre o benefício e o Caixa Tem:

auxilio.caixa.gov.br

Central de Atendimento CAIXA – 111

Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – 121

twitter.com/caixa

facebook.com/caixa

instagram.com/caixa

youtube.com/user/canalcaixa

