Para evitar Covid-19, Acrelândia vai monitorar idosos e pessoas com doenças crônicas

A prefeitura de Acrelândia, comandada por Ederaldo Caetano (Progressistas), resolveu criar na manhã desta sexta-feira (17), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), um “Plano de monitoramento intensivo da população idosa e portadores de doenças crônicas”, no objetivo de prevenção primária contra (covid-19).

A iniciativa foi criada em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), através do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (DAPE). O monitoramento visa reduzir a contaminação, internação e óbitos da população idosa e portadores de doenças crônicas.

A Secretaria Municipal de Saúde deverá realizar o devido mapeamento da população idosa e portadora de doença crônica de todo o território municipal

Todas as pessoas portadoras de doenças crônicas ou idosos com ou sem sintomas de síndrome gripal, bem como os contatos domiciliares dos sintomáticos deverão realizar isolamento domiciliar, conforme o que determina a Portaria/MS nº 454 de 20 de março de 2020.

