Paulo Gustavo tenta parabenizar Ingrid Guimarães, mas ela o ignora: “Ranço”

View this post on Instagram

Ontem foi aniversário dessa amiga querida talentosa poderosa e que tem esse poder de não atender as pessoas no dia do aniversário dela! Porque eu te liguei ontem ingrid varias vezes !! Só um minutinho gente que eu to entalado com isso! Ingrid , me atende hoje! Eu nem ia postar você porque eu to no ranso! Me liga por favor? Senao vou apagar esse post e eu sei que você gosta de post! E eu tb posto porque depois eu jogo na cara quando vou lançar um filme pra vc postar pra mim tb!!! Te amo @ingridguimaraesoficial