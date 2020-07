Pensa em utilizar máscara para fazer exercício? Saiba o que esperar

Segundo a publicação, as pessoas não devem usar máscaras durante o treino pois isso pode reduzir a capacidade de respirar confortavelmente

No dia 16 de junho de 2020, a Organização Mundial da Saúde divulgou orientações sobre a utilização de máscara durante o exercício físico. Segundo a publicação, as pessoas não devem usar máscaras durante o treino pois isso pode reduzir a capacidade de respirar confortavelmente, observando que o fator mais importante na prevenção da propagação da doença é o distanciamento. Ainda assim, cabe a cada um decidir.

Se a sua decisão é a de utilizar máscara para treinar, é importante saber as implicações.

“Devido ao aumento da resistência à respiração, é normal respirar mais rápido do que normalmente faria nos exercícios quando não usava a máscara”, diz o fisioterapeuta e especialista em condição física Grayson Wickham, à CNET.

“Pode não ser capaz de executar no mesmo nível”, afirma, acrescentando que pode esperar uma diminuição no desempenho do seu treino enquanto estiver a usar uma máscara facial.

Segundo o mesmo, alguém que tenha um nível físico mais elevado pode não sentir os efeitos da máscara facial tão severamente quanto alguém que está apenas a começar a fazer exercício, mas mesmo as pessoas muito aptas provavelmente não serão capazes de se apresentar no nível típico.

Dito isto, utilizando máscara é ainda mais importante estar atento aos sinais do corpo. Se se sentir tonto ou com falta de ar, sente-se e faça uma pausa. Se os sintomas não desaparecerem logo, deve retirar a máscara.

