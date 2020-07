Perpétua diz que Bolsonaro já ultrapassou todos os limites: “Um caso sem jeito”

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para fazer duras críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo ela, o chefe do Palácio do Planalto age de maneira irresponsável, após o resultado positivo do novo coronavírus.

“Com mais de 65 mil brasileiros mortos, Bolsonaro ultrapassa todos os limites de irresponsabilidade”, declarou.

Almeida disse que o presidente deveria ter se resguardado logo nos primeiros sintomas para evitar o contágio do vírus a outras pessoas. “Com exame positivado, sem máscara, faz coletiva de imprensa. Essa criatura é um caso sem jeito”, argumentou a parlamentar acreana.

