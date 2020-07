PES 2021 será um jogo ‘menor e mais barato’

A Konami anunciou, sem dar muitos detalhes, que o Pro Evolution Soccer 2021 teria a forma de uma “atualização de temporada” – e causou uma tremenda confusão. Todo mundo ficou achando que o próximo PES seria um DLC pago do PES 2020, lançado no ano passado, com uniformes e equipes renovadas. Mas não é o caso.

Acionada pela IGN e pela PC Gamer, a empresa esclareceu que PES 2021 será um jogo independente, porém com um preço mais barato do que um lançamento normal. A Konami esclareceu que quando fez o anúncio, quis dizer que o título teria apenas alterações mínimas na estrutura nos recursos em comparação com o seu antecessor.

Atualmente, os desenvolvedores estão focados com o simulador de futebol da próxima geração, que deve começar a ser testado em meados de 2021, com uma data estimada de lançamento no final do mesmo ano.

“Este título está sendo desenvolvido com uma mecânica atualizada que nos permitirá apreciá-lo com melhorias surpreendentes em todas as áreas do jogo. Espere modelos e animações mais realistas, física aprimorada, visuais fotorrealistas e muito mais”, afirmou a Konami no anúncio oficial, feito nesta quarta-feira (15).

Não é de hoje que boa parte do público, não só do Pro Evolution Soccer como também da série Fifa, da EA Sports, e de outros jogos esportivo pede que os jogos deixem de ser lançamentos individuais e passem a ter somente atualizações anuais de elenco e pequenas melhorias de gráficos e mecânica. Para os fãs, seria uma solução mais barata e prática do que comprar o jogo do ano e “descartar” o da temporada anterior.

O anúncio da Konami trouxe essa esperança, mas durou pouco. A Konami tem ficado para trás nos campos em sua disputa contra a EA Sports, e a empresa deve usar esse ano “perdido” para armar um contra-ataque na próxima geração.

