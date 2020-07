Plano de saúde paga R$ 3 mil a acreano por falha no serviço

A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre sentenciou uma operadora de saúde a pagamento de danos morais no valor de R$ 3 mil, por falha na prestação de serviço aos dependentes do plano.

O usuário dos serviços reclamou que contratou plano de saúde de abrangência nacional e que, mesmo diante do regular adimplemento das mensalidades, em diversas oportunidades, teve atendimento negado ou postergado, sem motivo plausível, pela operadora.

A decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (fl. 31), do dia 26 de junho.

