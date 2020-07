PlayStation 5: Jogos do PS1, PS2 e PS3 podem estar disponíveis

O PlayStation esteve sempre um passo atrás do Xbox em termos de compatibilidade com jogos de modelos anteriores

Adensam-se os rumores em torno da possibilidade do PlayStation 5 disponibilizar jogos de todas as suas versões. No início do ano essa hipótese já tinha sido avançada, e agora foi revelado que o novo console da Sony não deverá contar apenas com jogos da sua versão anterior, o PlayStation 4.

Segundo o The Next Web, o PS5 vai disponibilizar jogos do PS1, PS2 e PS3 através da cloud. A novidade, que carece de confirmação oficial, foi partilhada no Twitter pelo usuário renka_schedule.

Este usuário compartilhou imagens de documentos de uma patente que sugere que os jogos da PS1, PS2 e PS3 poderão ser armazenados na cloud e jogados através de um hypervisor (uma máquina virtual) que imita os sistemas operativos das consolas originais.

O PlayStation esteve sempre um passo atrás do Xbox em termos de compatibilidade com jogos de modelos anteriores. Enquanto que o Xbox One é compatível com os discos do Xbox original e do Xbox 360, o PlayStation 4 só permite aceder aos jogos da PS3 através do serviço de streaming PS Now.

O PlayStation 5 deve chegar ao mercado no final deste ano.

