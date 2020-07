Campanha #StopHateForProfit: PlayStation juntou-se ao boicote do Facebook

PUBLICIDADE

A PlayStation é a mais recente empresa a juntar-se ao boicote ao Facebook, procurando desta forma incentivar a gigante tecnológica a adotar novas regras relativamente a discurso de ódio e desinformação.

“Em apoio à campanha #StopHateForProfit, suspendemos globalmente a nossa atividade no Facebook e Instagram, incluindo anúncios e conteúdo não-pago, até ao fim do julho. Apoiamos o trabalho (e jogar) em conjunto para o bem”, pode ler-se no comunicado enviado pela PlayStation ao site GamesIndustry.biz.

O boicote ao Facebook já conta com mais de 300 empresas e, além da PlayStation, encontramos nomes como a The North Face, a Starbucks, a Ford, a Lego, a Microsoft, a Adidas, entre muitos outros.

Apesar do mediatismo deste boicote, o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, não parece estar inclinado a alterar as políticas da rede social a respeito de discurso de ódio e desinformação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários