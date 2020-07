PM apreende adolescentes com arma de fogo no bairro Belo Jardim

Foi feita uma revista pessoal e, com um dos infratores, foi encontrada uma escopeta calibre 28

Três adolescentes foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo e participação de organização criminosa, na noite desta quinta-feira (23), no Ramal São José, no Bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo ramal e viram o trio saindo de um terreno baldio, possivelmente tentando assaltar as pessoas que passavam pelo local. Os militares foram mais rápidos e conseguiram render os menores.

Foi feita uma revista pessoal e, com um dos infratores, foi encontrada uma escopeta calibre 28, com duas munições intactas. A suspeita dos militares também foi confirmada, os menores confessaram que estavam tentando realizar roubos no local.

Diante dos fatos, os adolescentes foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e as munições apreendidas.

