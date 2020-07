Poderia um ponto encontrado no meio do sol ser tardígrado?

Outros observadores questionaram se a presença do “ursinho d’água” seria possível no Sol

Quando a ESA (Agência Espacial Européia) e a NASA divulgaram imagens inéditas do Sol na semana passada, internautas atenciosos prometeram ter visto um lugar com uma forma muito semelhante à de um tardígrado na superfície da estrela. A observação gerou jogos, uma vez que esses pequenos animais são considerados quase imortais e conseguem colonizar o sol.

Outros observadores questionaram se a presença do “ursinho d’água” seria possível no Sol. Afinal, o animal consegue viver 30 anos sem comida e água e pode ser o único sobrevivente de uma catástrofe global.

PUBLICIDADE

O próprio David Berghmans, chefe do Centro de Análise de Dados de Influência Solar do Serviço Científico do Observatório Real da Bélgica, reconheceu em uma entrevista coletiva que a mancha lembrava a de um tardígrado e que os pesquisadores descobriram que a figura “era arrastou “algumas das imagens feitas pelo veículo Solar Orbiter.

Uma mancha preta em forma de corpo de um tardígrado apareceu em imagens recentes do Sol, capturadas pela missão Solar Orbiter.

No Twitter, Jack Jenkins, pesquisador de pós-doutorado que estuda proeminências solares na Katholieke Universiteit Leuven, na Bélgica, foi um dos que notou o “tardígrado” supostamente pedindo carona na estrela.

Mas, o fato é que o ponto não passava de um defeito no sensor. “No processamento futuro, quando otimizarmos ainda mais, ele será limpo e misturado com pixels próximos. Mas, no momento, ainda é claramente visível”, disse ele.

Os tardígrados sobreviveriam ao sol?

O animal microscópico com oito pernas e 1,5 milímetros de comprimento pode sobreviver da água fervente a uma temperatura quase zero absoluta. Você pode viver em terra e até adormecer por anos quando desidratado ou viver na água.

Os cientistas acreditam que, mesmo que uma rocha espacial gigante caia em nosso planeta ou se a radiação de uma estrela explodindo ferisse nossos oceanos, os seres humanos e a maioria das outras formas de vida desapareceriam, mas os tardigrados sobreviveriam.

Há indícios de que eles já colonizaram a Lua, depois de serem transportados por um satélite israelense que quebrou quando pousou no satélite.

Embora bastante resistentes, os cientistas dizem que não poderiam sobreviver ao Sol, onde as temperaturas podem chegar a mais de 5.000 graus Celsius.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários