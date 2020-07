Policial do Bope que responde por morte de mulher na Avenia Ceará é interrogado

O cabo do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, Alan Melo Martins, será interrogado nesta quarta-feira (15), no processo que responde pela morte da dona de casa Silvinha Pereira da Silva, de 38 anos.

A seqüência da audiência de instrução e julgamento será realizada a partir das 14 horas, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri, por meio de vídeo-conferência.

Alan Melo foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e por tentativa de assassinato pelo o atropelamento do casal José da Silva e Silva e Silvinha Pereira da Silva.

As vitimas trafegavam numa motocicleta pela estrada Dias Martins, quando foram atingidas pelo carro conduzido pelo policial militar. De acordo com o Ministério Publico Estadual, Alan estava sob efeito de bebida alcoólica. Silvinha Pereira não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro de Rio Branco. O acidente aconteceu no dia 18 de maio do ano passado.

Antes de atropelar o casal, o policial tinha batido seu veículo em dois carros na saída do parque do Tucumã.

No mês passado, foram ouvidas as testemunhas de acusação. Na sessão desta quarta-feira, serão ouvidas testemunhas de defesa e, na seqüência, ocorre o interrogatório do policial. Após o fim da audiência, o juiz Alesson Brás vai decidir se o réu será ou não levado a júri popular.

