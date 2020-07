População agradece prefeito Ilderlei por obras de infraestrutura em bairros de Cruzeiro do Sul

Com a chegada do verão, a Secretaria de Obras intensificou as frentes de trabalho atuando no município

Ao longo dos últimos meses a Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem concentrado esforços em melhorar a trafegabilidade da população. Recapeamentos, melhorias, abertura de ruas e outros serviços de infraestrutura receberam uma atenção especial do prefeito Ilderlei Cordeiro mesmo durante o período chuvoso.

Reconhecendo isso, moradores dos bairros Nossa Senhora das Graças e Aeroporto Velho agradeceram ao prefeito pelos serviços realizados nestas localidades.

Na Rua João Correia, no Nossa Senhora das Graças, a dona Sebastiana Souza de Paiva disse que muitas vezes não conseguia receber sequer a visita dos filhos, pois o local era intrafegável.

“Ficamos muito felizes, agradeço a Deus e ao empenho do prefeito. Tenho certeza que esse é o sentimento de todos aqui. Antes meus filhos muitas vezes deixavam de vir aqui, quando vinham, precisavam deixar o carro lá na frente e enfrentar a lama. Aqui tem muitos idosos que não conseguiam ser socorridos, já presenciei uma grávida em trabalho de parto ter ficado com o carro atolado e não conseguir sair. Esta obra é uma vitória e motivo de muita alegria”, celebrou Paiva.

Francisco Eclésio mora na Rua Alfredo Leite, no bairro Aeroporto Velho, ele disse que precisava usar um rodo para esvaziar os buracos da rua após as chuvas para que a lama não afetasse a sua residência. “Os carros passavam e sujavam tudo. Agora está aqui, parece que está asfaltado, a gente vê a qualidade. Eu só tenho mesmo a agradecer ao prefeito”, completou.

Com a chegada do verão, a Secretaria de Obras intensificou os trabalhos de infraestrutura em diversos bairros do município para a melhoria dos serviços necessários na malha viária. Antes mesmo deste período de escassez de chuvas que permitem trabalhos mais intensos, o prefeito Ilderlei vinha garantindo serviços que possibilitassem a trafegabilidade dos moradores.

Na última semana, o chefe do executivo municipal anunciou que a prefeitura, pela primeira vez em sua história, inicia o verão com praticamente todo o recurso necessário para as obras de infraestrutura em caixa.

“Assumimos o compromisso de melhorar a acessibilidade da população e temos trabalhado para dar a resposta que merecem. Já recuperamos boa parte das ruas e com a chegada do verão, asseguramos que faremos o que ainda falta”, destacou o prefeito.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários