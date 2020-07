Por ciúmes, mulher morde e ameaça ex-companheiro com escopeta e acaba presa

Ao chegar na casa do homem, a agressora encontrou o ex-companheiro com outra mulher.

Uma mulher de 47 anos acabou presa por ameaçar o ex-companheiro na noite desta terça-feira (21), no Bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os dois estavam separados há anos, mas, segundo a mulher, toda a semana eles tinham um “encontro”. Em uma dessas idas e vindas, hoje era dia desse encontro. Ao chegar na casa do homem identificado como José, de 59 anos, a agressora encontrou o ex-companheiro com outra mulher.

Não conformada com a situação, a agressora mordeu José e em seguida lhe ameaçou de morte, porém, vizinhos que sempre estavam atentos a vida do antigo casal perceberam que a mulher estava com uma arma de fogo.

Rapidamente os moradores ligaram para Ciosp e denunciaram a mulher. De posse das informações, uma guarnição do 1° Batalhão iniciou uma ronda em busca da acusada. Ela foi encontrada e abordada pela PM. Na revista pessoal foi encontrado um capuz, uma escopeta calibre 22 e dinheiro em espécie.

A mulher disse que usava a arma própria segurança, porque morava em um ramal e a região era muito perigosa. Diante dos fatos, ela foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

O homem não quis representar contra a mulher, mesmo assim, ele também foi levado para a delegacia.

