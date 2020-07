Possível roubo em andamento é registrado em Banco do Brasil da Capital; polícia está no local

Gerente do banco está no local para verificar o que estava acontecendo no interior da agência

Um possível roubo em andamento foi registrado na tarde deste domingo (12) em uma agência do Banco do Brasil, conhecida como “agência estilo”, na Avenida Ceará, no Bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

Um vigilante que estava nas proximidades do local percebeu que o alarme de presença havido sido acionado, e disse que esse alarme toca somente quando alguém se aproxima do cofre da agência.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local. Os PMs pediram reforço do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que destacou todas as guarnições para isolar a área.

O gerente do banco está no local para verificar o que estava acontecendo no interior da agência. Como a ocorrência está em andamento ainda, não há muitas informações.

Nesse momento, policiais estão entrando da agência bancária para conferir o que está acontecendo.

Mais informações a qualquer momento.

