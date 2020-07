Postos de combustíveis são alvos de fiscalização em Rio Branco e no interior

Postos de combustíveis da capital e do interior são alvos de fiscalização do Ministério Público do Acre (MPAC), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) e Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem).

A ideia é avaliar a qualidade do combustível ofertado aos consumidores, se os preços do produto estão condizente com o valor de mercado e se as bombas estão sendo operadas de maneira correta.

Além disso, serão observada de a quantidade do combustível atende as especificações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

As ações começaram na terça-feira (7) em Porto Acre e Sena Madureira e continuam nesta quarta (8) em Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro. Na quinta (9), será a vez de Rio Branco.

