Pré-candidato a vereador em Porto Acre mostra abandono do Ramal da Linha 7

Criatividade e coragem. É isso o que o pré-candidato a vereador de Porto Acre, o jornalista Salomão Matos (MDB), considera importante nestas Eleições marcadas pela pandemia de coronavírus.

O uso das redes sociais, como o Facebook, tem sido um poderoso aliado do repórter na hora de se aproximar dos eleitores sem precisar desobedecer as normas sanitárias de distanciamento social.

Lá ele apresenta suas propostas e reivindicações em prol dos portoacrenses e faz suas duras críticas ao atual prefeito, Benedito Damasceno (Progressistas). Até mesmo o governador do Acre, Gladson Cameli, está entre seus seguidores.

Neste domingo (26), Matos mais uma vez fez uma de suas publicações. Nela, ele mostra a situação de abandono do Ramal da Linha 7, onde em pleno verão amazônico veículos traçados sequer conseguem trafegar por conta dos atoleiros e pontes quebradas.

A simples postagem na página, em pouco tempo, atingiu quase mil visualizações e segue em ritmo acelerado de compartilhamentos.

“Eles vivem alegando que os ramais do município estão todos uma maravilha. #MENTIRA. Essas fotos foram feitas no Ramal da Linha 7. Em pleno VERÃO AMAZÔNICO, uma chuva deixou o ramal intrafegável. Nem mesmo Camionetes Casca Grossa 4×4, conseguiu sair. Vários veículos ficaram no meio do caminho (abandonados) inclusive o meu. Tivemos que sair a pé, percorrer os quase 20 quilômetros em meio a lama, escuridão e os riscos de cobras de até onça”.

No desabado de Matos, ele faz um apelo dramático ao próprio governador do Acre Gladson Cameli, pedindo mais atenção ao homem do campo. “Senhor Governador Gladson Cameli, pelo amor de Deus! Olhe pra nossa gente do campo! Conheça de perto a nossa realidade e nos AJUDE!”

Para encontrar a página de Salomão Matos na rede social Facebook, basta pesquisar pelo nome “Por Porto Acre”.

