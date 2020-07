Pré-candidato Rodrigo Damasceno é acusado de violência doméstica em Tarauacá 

O juiz alerta que se Damasceno e sua mãe descumprir o acordo, poderão ser presos com base (art. 20 da Lei Maria da Penha)

O ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, ele vai responder por crimes de violência doméstica contra sua esposa, Úrsula Mendonça Prado.

De acordo com o apurado, as agressões ocorreram na sexta-feira (24) na residência do casal. O boletim de ocorrência está em grupos de Whatsapp. Em depoimento na delegacia, ela diz que deseja se separar, pois o companheiro é agressivo quando ingere bebidas alcoólicas.

PUBLICIDADE

Uma decisão judicial foi decretada em desfavor de Damasceno. Segundo o despacho, o juiz de Direito da Comarca de Tarauacá, Marcos Rafael de Souza, concedeu medidas protetivas em favor de Úrsula Mendonça Prado e contra o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno e a mãe dele, Francisca Soares Damasceno, por crimes de injuria e ameaça psicológica.

“Visando assegurar a efetividade da proibição de conduta, imponho aos requeridos multa em favor da ofendida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada oportunidade em que ocorrer o descumprimento das medidas protetivas deferidas.

O juiz alerta que se Damasceno e sua mãe descumprir o acordo, poderão ser presos com base (art. 20 da Lei Maria da Penha).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários