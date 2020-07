Pré-candidatura cancelada, mãe espanca bebê e coronavírus no AC: veja as mais lidas

As principais matérias estão nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

Chegou o momento de se manter bem atualizado com as notícias que mais repercutiram durante toda a semana no ContilNet.

SEGUNDA-FEIRA

Município no interior zera número oficial de pessoas doentes por coronavírus e fim de pré-candidatura do Luziel

A cidade de Jordão, distante 450 quilômetros de Rio Branco por linha reta, não tem casos ativos de covid-19, informou o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) deste domingo (12). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Solidariedade retirou, na manhã desta segunda-feira (13), a pré-candidato a prefeito de Rio Branco de Luziel Carvalho por motivos de desentendimento. O partido estava descontente com o comportamento do advogado diante da crise, já superada, entre o vice-governador Wherles Rocha e o PSL. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Mulher espanca bebê de 6 meses no AC e Bittar e Gladson se reúnem com caciques do MDB local para cessar fogo amigo

Uma mulher ainda não identificada foi presa acusada de agredir o próprio filho de 6 meses de vida, na noite do último sábado (11), na Rua São Francisco, no Bairro Chico Mendes, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O clima de estranheza entre o governo Gladson Cameli (Progressistas) e o MDB do Acre pode estar com os dias contados. Na manhã desta terça-feira (14), o governador se reuniu, em Brasília, com os caciques do partido para ensaiarem uma reaproximação. O encontro foi intermediado pelo senador Márcio Bittar (MDB), que defende a manutenção da unidade das forças que derrotaram o PT em 2018. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Gladson Cameli solta o verbo ao desmentir apoio a Tião Bocalom e coronavírus no Acre

Não é verdade que o governador Gladson Cameli (Progressistas) voltou atrás no apoio à reeleição da prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) para, assim, caminhar com o pré-candidato do seu partido, Tião Bocalom. Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o chefe do Executivo foi duro ao colocar um ponto final no “disse me disse” criado após ser publicada, nas redes sociais do ex-prefeito de Acrelândia, uma foto de um café da manhã entre os dois. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim parcial desta quarta-feira, 15, mais 193 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 16.479 para 16.672. CONFIRA NA ÍNTEGRA

QUINTA-FEIRA

Com covid-19, entregador que foi alvo de perseguição e colidiu com carro morre no PS e casal paulista adota três irmãos acreanos durante pandemia

O entregador Emilson da Silva Cunha, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu, na tarde de quarta-feira (15), no pronto-socorro de Rio Branco. A vítima estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde sábado (11), quando se envolveu em um grave acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Rua Pernambuco, no Bairro do Bosque. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) usou suas mídias sociais para contar uma hitória feliz: após oito anos de espera, um casal paulista realizou o sonho de ter filhos. Mesmo em meio a quarentena, a instituição conta que a concessão das crianças para a adoção, feita pelo Juízo da Vara Cível de Tarauacá, possibilitou que barreiras fossem superadas para essa nova família nascer. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Enquete ContilNet com mais de 22 mil votos mostra favoritismo de Socorro Neri e Acre entra no 4º mês de pandemia do coronavírus

“Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para a Prefeitura de Rio Branco?”, perguntou o ContilNet Notícias aos seus leitores, no dia 2 de julho. Nesta quinta-feira (16), duas semanas depois, o portal encerra a enquete com a participação de 22.225 pessoas. Desse total, 43,16% (6.700) desejam ver a prefeita Socorro Neri (PSB) por mais quatro anos comandando a capital acreana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Acre chega nesta sexta-feira (17) ao quarto mês de pandemia de coronavírus com quase 17 mil casos oficiais e cerca de 450 mortes. Dois em cada 100 acreanos já viraram estatística de infectados nos boletins epidemiológicos diários da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

