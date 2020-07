Prefeita Socorro Neri descarta retorno do Campeonato Acreano neste mês

A Federação de Futebol do Acre planejou a retomada do Campeonato Estadual para a segunda quinzena deste mês.

Tudo dependeria apenas do aval das autoridades sanitárias, mas a prefeita Socorro Néri descartou essa possibilidade.

PUBLICIDADE

Para a gestora, como Rio Branco ainda permanece na classificação mais crítica da epidemia, a fase vermelha, o decreto estadual “Acre sem Covid” estabelece que só podem funcionar as atividades que já estavam autorizadas. “Nesse período de 14 dias da fase vermelha novas atividades, entre elas a esportiva, não podem funcionar”, disse a Prefeita.

Socorro Néri disse ainda que vai se reunir com o Presidente da Federação de Futebol do Estado, Antônio Aquino Lopes, para um conversa sobre a situação. “Eu entendo as preocupações dele (presidente) mas nós precisamos elevar a bom termo o cumprimento das medidas sanitárias”, ressaltou a gestora.

A previsão agora, dependendo da nova avaliação da pandemia, é que a competição seja retomada na segunda quinzena de agosto.

O campeonato Acreano de Futebol 2020 foi suspenso no dia 17 de março deste ano. O Galvez foi o campeão do primeiro turno, após vitória de 4 a 1 sobre o Atlético Acreano. A partida disputada no Estádio Arena Acreana foi realizada com portões fechados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários