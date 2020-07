lderlei anuncia primeira parcela do 13º dos servidores: “A meia noite estará na conta”

Na tarde desta terça-feira (14), o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou que à meia noite, 50% do décimo terceiro salário dos 2.737 servidores públicos de Cruzeiro do Sul, do quadro fixo e os provisórios, estará na conta.

O gestor havia anunciado no início do mês que faria a antecipação do vencimento em duas parcelas como forma de amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus. É a primeira vez na história de Cruzeiro do Sul que os servidores vão receber o salário de forma antecipada.

A prefeitura vai empenhar R$ 2.463.985,48 que vão fomentar a economia do município e será possível graças ao aporte financeiro recebido do governo federal.

“Graças a Deus conseguimos organizar a economia e receber estes aportes. É um valor importante para movimentar a economia da nossa cidade, em especial neste momento de pandemia que as pessoas precisam deste aporte econômico em todas as áreas. O comércio está retomando as atividades e precisa deste movimento. A programação de pagamento começa hoje a meia noite e até o fim do dia todos receberão”, destacou Cordeiro.

Em agosto os servidores receberão a segunda parcela. A medida faz parte de um pacote de ações desenvolvidas pela prefeitura em busca de alavancar a economia do município. O prefeito está em Brasília, onde já garantiu R$ 2 milhões para a saúde de Cruzeiro do Sul, através do empenho de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar.

“Tive um dia muito produtivo e quero agradecer primeiramente a Deus, e em segundo ao povo que, mesmo em um momento tão difícil ocasionado pela pandemia, não deixa de acreditar em dias melhores. Temos lutado para dar e fazer o nosso melhor ao povo e nossa cidade”, agradeceu o prefeito.

