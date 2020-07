Prefeito Ilderlei Cordeiro acolhe pessoas em vulnerabilidade social em Cruzeiro do Sul

“Eu me via jogado no lixo, agora minha vida está mudando”. A forte declaração é de Evandro Carlos, que vivia nas ruas de Cruzeiro do Sul. Sem local para dormir e abusando do uso de drogas, hoje ele está tendo a oportunidade de mudar de vida ao ser um dos beneficiados pela parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Casa Reviver e o Hotel Cruzeiro.

Cerca de 10 pessoas que viviam em vulnerabilidade social nas ruas de Cruzeiro do Sul, estão hospedadas no local. A ação faz parte do compromisso do prefeito Ilderlei Cordeiro em garantir assistência à pessoas que estão em vulnerabilidade social e, com o período de pandemia, estavam expostas ao coronavírus. No local, elas tem acesso à banheiros, dormitórios, alimentação e estão recebendo atendimentos de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.

Se antes se sentia invisível, Evandro diz que hoje consegue até ter esperanças de ter uma vida melhor. “Agradecer a Deus por ter colocado o prefeito Ilderlei Cordeiro e ao pastor na nossa vida e ter nos tirado do mundo em que vivíamos excluídos pela sociedade e agora estamos nos sentindo alguém. Eu me via jogado no lixo, agora minha vida está mudando, tendo coisa que nunca tive na vida: um conforto, um lazer e respeito”, disse emocionado.

O abrigo é coordenado pelo pastor Elians Monteiro. Ele explica que foi feito um trabalho técnico de identificação destas pessoas. “O assistente social tem um papel fundamental, que é de identificar, abordar e encaminhar estas pessoas. Todo ser precisa de assistência, educação e ter seus direitos à educação e saúde garantidos. Estas pessoas tiveram as suas relações familiares e com a sociedade rompida, então é um projeto muito importante que atende todas estas esferas”, explica o pastor.

A Secretaria de Assistência Social já identificou 21 pessoas que tem o perfil para ser atendidas pelo programa, mas uma parte ainda rejeita o atendimento.

“Não tenho dúvidas que vamos conseguir trazer 100% desses moradores que precisam do atendimento que tem ocorrido aqui. É uma alegria saber que o amor na prática está funcionando através desta parceria da Prefeitura com a Casa Reviver e o Hotel Cruzeiro”, declarou o prefeito durante visita ao hotel na manhã desta terça-feira (30)

Assim como Evandro, a jovem Elizângela Dantas é uma das beneficiadas pelo programa e há duas semanas está hospedada no hotel. “Antes eu estava na rua, fumando, bebendo, dormindo em cima de um papelão. Agora estou aqui, tenho onde tomar banho, deitar, assistir TV. Tenho um teto para dormir, não tenho nem como dizer o tanto que estou feliz, sendo bem tratada deste jeito, limpa, sem usar nada aqui dentro”.

Além de proporcionar dignidade a estas pessoas, o prefeito Ilderlei se comprometeu em realizar o casamento de um casal que há três anos se conheceu nas ruas e hoje está no abrigo. Ao tomar conhecimento da história de amor e desejo de superar as drogas e reerguer a vida, Cordeiro se comprometeu a realizar a festa de casamento.

“Vamos documentar em cartório, fazer o casamento deles e vai ser uma coisa linda que vamos fazer pra este casal que vai ter a dignidade de um casamento e sua documentação. É um projeto como este que me faz estar realizado como prefeito, ver este trabalho social em que conseguimos levar dignidade à população”, comemorou Ilderlei.

