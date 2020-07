Prefeito Ilderlei Cordeiro entrega quadras poliesportivas no Ramal 2 e na Vila Liberdade

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, realizou a entrega de quadras poliesportivas cobertas na Vila Liberdade e no Ramal 2, na zona rural do município. As obras são frutos de emendas da deputada Jéssica Sales que empenhou quase R$ 100 mil para a construção dos dois ginásios.

Na Vila Liberdade, o prefeito destacou que o local já recebe investimento nas áreas de saúde, agricultura e diversas outras melhorias, e agora, a quadra vai servir para o desenvolvimento cultural e esportivo da população.

“É um verdadeiro patrimônio para estas famílias, vai servir para a diversão da criançada, dos jovens e dois idosos, pois vai ser possível utilizar não só para a prática esportiva, mas também na parte cultural como apresentações musicais, quadrilhas, atividades religiosas, aniversários. Enfim, a comunidade vai poder usufruir deste espaço que com certeza será muito útil. É uma alegria ver isso acontecendo, pois sabemos que as pessoas que vivem na zona rural têm lutado tanto para levar uma alimentação de qualidade para a zona rural esta é uma pequena forma de retribuir”, declarou o prefeito.

Antônia Kerolaine, moradora da comunidade, é uma apaixonada pelo futebol e disse que assim como ela, outras mulheres também fazem praticam o esporte e não tinham onde jogar, agora, poderão explorar o talento. “As mulheres aqui jogavam na lama, em campinho. Agora temos um ambiente coberto, adequado, onde poderemos fazer torneios, eventos e as crianças poderão brincar. Tenho certeza que vai ser muito bem utilizado”, comemorou.

A vereadora Mariazinha também comemorou a entrega do espaço. “Agradecemos por esta dádiva alcançada através do prefeito Ilderlei Cordeiro. Lutamos muito por isso, aqui é uma comunidade distante que os jovens não tinham um lazer, agora todo mundo vai ser beneficiado”, destacou.

No Ramal 2, o complexo esportivo foi construída em um espaço cedido por uma das famílias. “Quero agradecer o empenho da comunidade, à família que fez a doação do terreno, sem o espaço não teríamos como construir, e à deputada Jéssica Sales que indicou o recurso para construirmos esta obra que faz parte do meu plano de governo, junto com o vereador Mazinho, e quero agradecer também à população, e peço que zelem pelo espaço”, finalizou o prefeito.

O vereador Mazinho da BR, que saiu desta comunidade, agradeceu a parceria entre a deputada Jéssica Sales e o prefeito Ilderlei Cordeiro. “Agradecemos a deputada Jéssica Sales pelo recurso liberado e ao prefeito Ilderlei por se empenhar e executar a obra. É um momento de gratidão, a população só tem a ganhar”, afirmou.

