Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Sesc/AC realizam entrega de 500 cestas básicas à população

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, participou da entrega de 500 cestas básicas que foram doadas pelo programa Mesa Brasil do Sesc e foram repassadas à famílias carentes do municípios nesta sexta-feira (6).

Os recursos para a aquisição das cestas foram arrecadados durante as lives solidárias do programa ‘Fome de Música’, idealizado pelo Sesc do Distrito Federal. Marizete Melo, representante do Sesc/AC, explicou que o estado foi contemplado pela ação social que foi possível graças a uma parceira entre o Sesc/Senac, Federação do Comércio, Sebrae e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“O vírus mata, mas a fome também. O objetivo do Mesa Brasil é justamente combater a fome, levar o alimento àquelas pessoas que tanto precisam, então em nome do presidente Leandro Domingo, do Marcus Lameira, agradecer por esta rede de solidariedade, que inclui a Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, declarou Marizete.

As famílias foram selecionadas pela prefeitura que usou como critério o CadÚnico.

“Quero agradecer à Federação do Comércio Nacional e o Estadual, Associação Comercial, Sebrae. Todas as instituições que se unem nesta parceria com a Prefeitura são quem tornam isso possível. Este programa tem dado resultado e chegou até nós, para ajudarmos as famílias que mais precisam”, agradeceu o prefeito.

O presidente da Associação Comercial do Vale do Juruá, Luíz Cunha, falou da importância da parceria: “A pandemia tem ajudado a revelar a solidariedade do brasileiro. O programa Mesa Brasil é muito importante, essa doação aqui vai ajudar muito a população”, finalizou.

O Fome de Música é um projeto que tem como objetivo acabar com a fome no Brasil, por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar e destinar alimentos para quem precisa. O projeto se uniu com o Mesa Brasil Sesc no DF, que existe em Brasília desde em 2003. Vários artistas já participaram do Projeto por meio das lives, como Wesley Safadão, Xand Avião, Jorge & Mateus, Alok, Marcelo Falcão, Xandy Harmonia, Ludmilla, Leo Santana, entre outros.

