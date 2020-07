Prefeitura de Rio Branco anuncia prorrogação do prazo para pagamento do IPTU 2020

O novo prazo terminou na última terça-feira, mas os contribuintes ainda podem pagar parcelado, com 10% de desconto

Como medida para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, a prefeita Socorro Neri prorrogou o prazo de vencimento da parcela única do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), que venceria em 30 de abril deste ano, para 30 de junho, com 20% de desconto.

O novo prazo terminou na última terça-feira, mas os contribuintes ainda podem pagar parcelado, com 10% de desconto, e vencimento da segunda parcela para 31 de julho, da terceira em 28 de agosto, da quarta em 30 de setembro e a quinta para 30 de outubro.

PUBLICIDADE

Para evitar que os contribuintes saiam de casa e enfrentem aglomeração no prédio da prefeitura, os servidores do setor de IPTU estão atendendo em regime home office, através de e-mails disponíveis no site da prefeitura, na aba “Serviços On-line”

De acordo com a Secretária Municipal de Finanças, Samya Assis, houve uma queda na receita deste imposto, provocada pela pandemia. “Observamos uma queda de 22,37% na arrecadação do IPTU, em comparação ao mesmo período de 2019”, disse Samya.

Enquanto em 2019 o município arrecadou R$ 23.413.558,35, entre janeiro e junho/2019, no mesmo período de 2020 recolheu R$ 18.176.443,27.

“Reconhecemos as dificuldades enfrentadas pelos contribuintes neste período de isolamento social, mas destacamos a importância deste imposto para nossa cidade. É com a receita do IPTU que realizamos ações como os serviços de coleta de lixo nas residências e comércios de Rio Branco, dentre outros”, destacou a Secretária.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários