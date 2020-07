Prefeitura de Rio Branco entrega certificados e kits de cabeleireiro para alunos de curso profissionalizante

A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta terça-feira, 28, a entrega de certificados e kits com máquina de corte de cabelo, secador, tesoura, borrifador e pente para alunos que concluíram curso de cabeleireiro. A prefeita Socorro Neri afirmou que formação profissionalizante foi possível graças a uma parceria desenvolvida entre o Município, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Quarentena e cinco mulheres e homens participaram da capacitação que teve carga horária de 400 horas e foi ministrada entre setembro de 2019 e março deste ano. O 5º Batalhão da Policia Militar, localizado no bairro Vitória, Serviço Social do Transporte, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e a Divisão de Atendimento Socioeducativo na Baixada da Sobral também contribuíram com a iniciativa.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Núbia Musis, em 2019 a Prefeitura firmou contrato com o Senac para realização de cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, alimentação, administração e informática. O investimento de R$ 395 mil, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) do governo federal, desenvolvido até 2016 para atender as famílias beneficiadas com obras públicas em bairros da periferia da cidade.

“De 2018 até aqui já foram mais de três mil pessoas beneficiadas com cursos profissionalizantes pela Prefeitura de Rio Branco e parceiros. É uma oportunidade para inclusão dessas mulheres e homens no mercado de trabalho em diversas áreas”, disse Musis.

Moradora do bairro Sobral, Regiane Farias falou que há muito tempo tinha vontade de fazer o curso de cabeleireira. Ela já trabalhava como manicure e agora pretende montar um espaço para oferecer seus serviços. “Essa foi uma oportunidade para eu crescer na vida e assim eu espero que seja”.

“Eu pretendo colocar em prática tudo o que aprendi e também quero me aperfeiçoar, buscar novas formações e continuar a me especializar”, disse Cleuriza Oliveira com visível entusiasmo.

