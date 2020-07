Prefeitura de Rio Branco inicia os preparativos para o 5º Festival Estudantil da Canção on-line

Neste ano, as inscrições para o Festival Estudantil da Canção começarão no dia 11 de agosto

Um grande encontro da juventude por meio da música. É assim que se denomina o Festival Estudantil da Canção (FEC), evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Políticas para a Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), com apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

Neste ano, o FEC vem com duas grandes novidades: a primeira é que o evento será todo on-line, com exceção da grande final, que será de forma presencial, porém com agendamento de horários de apresentação, evitando, assim, a aglomeração de pessoas.

A outra novidade é que, neste ano, a gestão municipal oferecerá uma formação também on-line, na plataforma Moodle, com intuito de capacitar os participantes para que tenham uma perspectiva de futuro na área da música, de forma profissional.

O curso, criado pelo professor Francisco da Silva Passos, terá seis módulos com quatro vídeos, tratando os seguintes assuntos: Perfil Artístico, Planejamento de Carreira, Público Alvo, Financiamento Coletivo e Redes Sociais e Marketing para Músicos.

“A ideia é que nesta edição os jovens não só participem e levem a premiação principal, mas que todos saiam ganhando com conhecimentos que poderão projetá-los de forma profissional nesta área de atuação”, destacou o gerente do Departamento de Políticas para a Juventude, Thiago Elias.

Realização do FEC

Neste ano, as inscrições para o Festival Estudantil da Canção começarão no dia 11 de agosto, data em que se comemora o Dia do Estudante. Todo o processo será feito de forma on-line, em um link que será disponibilizado no site e nas redes sociais da Prefeitura de Rio Branco. Poderão participar jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, que residem na capital acreana.

Já a etapa de seleção será entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. Na sequência, entre 13 e 16 de outubro, haverá as classificatórias, em que o júri técnico escolherá 20 candidatos para a grande final, que será realizada no dia 30 de outubro, nos Jardins da Prefeitura. A apresentações serão transmitidas ao vivo, na página do FEC e da Prefeitura de Rio Branco.

