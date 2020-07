Prefeitura e governo estadual firmam parceria para recuperação de ramais

A Prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado assinaram nesta sexta-feira, 24, um convênio no valor de R$ 1,5 milhão para a recuperação de ramais na zona rural do município. O recurso faz parte do programa Ramais do Acre para a recuperação e melhorias das estradas vicinais.

Na solenidade de assinatura da parceria, realizada no Bujari, município vizinho à capital acreana, o governador Gladson Cameli disse reconhecer o trabalho que a gestão da prefeita Socorro Neri tem desenvolvido mesmo diante das dificuldades econômicas. Ele ressaltou o que considera ser uma marca da gestora: conseguir fazer mais com menos sempre com muita responsabilidade, transparência e eficiência.

“Essa parceria com a Prefeitura de Rio Branco é fundamental. A prefeita Socorro tem dado o exemplo, feito o dever de casa, mesmo diante de todas essas dificuldades. Fico muito feliz quando nos unimos em favor de quem mais precisa e em breve outros trabalhos em conjunto vão surgir. Dessa forma somos mais fortes”, disse Cameli.

Em seu discurso, Socorro Neri relatou que em momentos de crise a soma de esforços faz toda a diferença. Segundo ela os recursos serão investidos na melhoria dos ramais da região da Transacreana, uma das áreas de maior produção rural em Rio Branco.

“Felizmente nós temos tido o entendimento que mais do que nunca, para superarmos todas essas adversidades, é preciso estarmos unidos pra levar melhorias para as nossas comunidades. Em Rio Branco esse recurso será muito útil para melhorar as condições de muitas famílias da Transacreana”, finalizou a prefeita.

