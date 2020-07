Prefeitura encaminha à Câmara substitutivo do PL que trata sobre o novo shopping

Os vereadores de Rio Branco também foram convidados para uma apresentação do projeto do novo Shopping

A Prefeitura de Rio Branco encaminhou nesta terça-feira, 14, o Projeto de Lei Complementar que institui o Aquiri Shopping, na capital.

No dia 1º de julho, o Poder Executivo havia enviado o PL à Câmara, mas, a pedido da prefeita Socorro Neri, o projeto foi retirado de pauta, pelo presidente do Legislativo, Antônio Moraes, pois observou-se que alguns pontos estavam em desacordo com o solicitado pelos camelôs. “Decidi submeter a proposta a nova análise e revisão pela Comissão de Transparência para o acompanhamento da implantação do Centro Popular de Compras em Rio Branco, com expressa orientação acerca da imprescindível participação dos representantes do Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco – SINCAFE, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas dos empreendedores que, em futuro breve, se instalarão nas dependências do Aquiri Shopping”, explicou Socorro Neri.

Com a recomendação da prefeita, o Comitê de Transparência debateu com o presidente do SINCAFE, Jimy Silva Lima, ponto a ponto do Projeto de Lei.

Os vereadores de Rio Branco também foram convidados para uma apresentação do projeto do novo Shopping, onde foi explicado a razão para o nome Aquiri Shopping (resgate histórico), o trabalho de marketing a ser desenvolvido pela empresa que ganhar a licitação, assim como deverá ocorrer a gestão do empreendimento.

Todos os encontros foram registrados em ata, com assinatura dos participantes.

Integram o Comitê de Transparência, a Prefeitura de Rio Branco, através das secretarias de de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico, Casa Civil, Finanças, de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, SEBRAE, Câmara dos Vereadores, através do vereador Carlos Juruna e com os dois representantes do SINCAFE, Jimy da Silva Lima e Alcilene Moura do Nascimento.

