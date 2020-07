Presidente do BB entrega pedido de demissão a Guedes e Bolsonaro

O atual presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou nesta sexta-feira (24/7) uma carta de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A informação foi divulgada em fato relevante.

“O Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. Rubem de Freitas Novaes entregou ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de agosto, em data a ser definida”, diz trecho do comunicado.

PUBLICIDADE

Segundo o texto, a iniciativa foi tomada porque a “companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário”.

“Sendo aceita a renúncia pelo Presidente da República, a indicação do novo presidente do BB deverá acontecer na forma do artigo 24, inciso I do Estatuto Social do BB”, finaliza a informação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários