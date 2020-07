Presidente do Iapen diz que poderá liberar visitas com flexibilização do decreto no AC

Após a manifestação de familiares de detentos no centro da capital, o diretor do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, concedeu uma entrevista ao ContilNet para adiantar que as visitas nos presídios do Acre permanecerão suspensas até deliberação das autoridades.

“As visitas seguem suspensas até liberação do decreto ou quando atingirmos a fase amarela do Plano Convívio sem Covid-19”, destacou.

Cunha acrescentou que a cidade de Rio Branco ainda se encontra na fase vermelha, e que por essa razão, não apresenta condições de reabertura das visitas nos presídios.

O diretor esclareceu ainda que a equipe está preparando duas propostas: uma seria realizar as visitas por meio de videoconferência, ou de forma reduzida, excluindo as pessoas do quadro de risco por exemplo. “Temos essas duas opções, mas não tem nada definido. Daqui a 15 dias podemos está entrando na fase amarela”, explicou.

