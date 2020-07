Presidente do PSDB nacional diz que Gladson já entra comandando as eleições

“Tenho certeza que Cameli vai ajudar ainda mais no crescimento do partido", diz Araújo

O governador Gladson Cameli é quem vai dar as cartas no PSDB do Acre a partir de agora. Ele vai retornar ao estado autorizado pelo diretório nacional do partido a fazer as mudanças que achar necessárias.

“Ele volta ao Acre autorizado pela nacional para construir e conduzir isso no estilo dele, com diálogo, e investido de autoridade para dar os caminhos que fortalecerão ainda mais o PSDB, desde a uma candidatura em Rio Branco a todas outras importantes para o partido”, disse ao ContilNet Bruno Araújo, presidente do Diretório Nacional da sigla.

Araújo disse ainda que Cameli é quem irá fazer o processo de construção interna, e definir a data para a vinda dos três governadores do partido e de outras lideranças tucanas ao Acre, ainda nesta primeira quinzena de agosto, quando o governador deverá assinar a ficha de filiação.

“Tenho certeza que Cameli vai ajudar ainda mais no crescimento do partido, juntamente com outros companheiros do PSDB do Acre. Gladson é um dos governadores mais jovens do Brasil, e isso é muito bom para a sigla. Ele irá chegar ao estado revestido com autoridade do partido na construção de um diálogo que ele saberá fazer de uma forma eficiente e democrática”, informa Bruno Araújo.

