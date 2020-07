Programa ofertará pós-graduação para docentes da rede pública de educação

Na última semana, o Ministério da Educação (MEC) realizou um encontro virtual para apresentar o novo curso de pós-graduação que será ofertado pelo Programa Novos Caminhos, para docentes da rede pública de educação do país. A pós terá como enfoque a epistemologia, a didática e a prática pedagógica específica da educação profissional.

O objetivo é formar 4,3 mil docentes. O curso tem previsão de ser iniciado em 26 de outubro e será ofertado on-line, com algumas atividades a serem realizadas em um dos 100 polos presenciais localizados em todo o país, e disponibilizará cursos de educação profissional e tecnológica.

As redes públicas estaduais e distrital, gestoras de cursos de educação profissional e tecnológica, têm até o dia 14 de agosto para conferirem o edital de participação e decidirem se irão realizar a adesão à iniciativa. Após isso, será realizada uma etapa de seleção com os professores, por meio de um novo edital. A pós-graduação será ministrada pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e conta, também, com a participação de professores do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

