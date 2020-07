Programa Ramais do Acre chega aos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo

Os municípios isolados de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo foram contemplados neste sábado, 11, com o programa Ramais do Acre, uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras para a abertura e recuperação de estradas vicinais. É o poder público somando esforços para melhorar a vida do trabalhador rural criando as condições necessárias para o fortalecimento e consolidação do agronegócio como nova alternativa de desenvolvimento econômico e social.

Mesmo com a crise provocada pela pandemia de Covid-19, o governador Gladson Cameli segue com os investimentos que visam o progresso do Acre, sobretudo nos municípios de difícil acesso. Por conta dessa peculiaridade geográfica, o gestor explicou que tem dado atenção especial para que o governo esteja cada vez mais presente nestas cidades com benefícios em prol da população.

“O meu maior desejo é poder proporcionar dias melhores para o nosso povo. Como governador, eu tenho a obrigação de trabalhar, e trabalhar muito, para que os recursos cheguem até aqui. Sei que essa ajuda dos ramais é muito importante e queremos manter essas parcerias com todas as prefeituras até o nosso último dia de mandato. Conheço muito bem a realidade de Porto Walter e de Marechal Thaumaturgo e gostaria de ser lembrado como o governador que ajudou no crescimento desses municípios. Eu tenho muita fé em Deus e determinação que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos”, afirmou Gladson.

Porto Walter e Marechal Thaumaturgo receberam mais de R$ 342 mil para a recuperação de ramais

O governo destinou R$ 128 mil em recursos financeiros à cidade de Porto Walter. Com este valor, será possível realizar a aquisição de até 32 mil litros de óleo diesel e 30% deste montante podem ser usados ainda para aquisição de peças, locação de máquinas, revitalização de pontes e conserto da rede de drenagem.

O prefeito Zezinho Barbary enfatizou que este é o segundo ano consecutivo que Porto Walter recebe recursos do governo para a manutenção da malha viária rural. Segundo o gestor, com mais recursos disponíveis, foi possível melhorar a qualidade do serviços e beneficiar mais pessoas que vivem no campo. “Ano passado, quando assinamos o primeiro convênio com o governo do Estado, já fizemos o trabalho com mais qualidade e durabilidade muito maior. Com este novo convênio, iremos melhorar mais ainda a qualidade e abrir alguns trechos de acesso aos nossos produtores rurais”, argumentou. Marechal Thaumaturgo foi beneficiado com R$ 214,7 mil para manutenção de 35 quilômetros de ramais. No município, 12,5 mil habitantes vivem na zona rural. Isso representa 73% da população. Valdeci Furtado, vice-prefeito do município, parabenizou o governador Gladson Cameli pela disposição em ajudar todas as prefeituras acreanas e explicou que os serviços começarão em breve. “Esse é um governo parceiro das prefeituras e só temos a agradecer esse investimento. Com esse recurso, vamos comprar combustível e alugar máquinas pesadas para poder realizar a abertura dos ramais e contemplar as famílias que vivem da agricultura”, destacou. Operação Retomada O programa Ramais do Acre faz parte das ações da Operação Retomada, uma iniciativa do governo do Estado para contribuir na geração de novos postos de trabalho e reaquecer a economia após a pandemia do novo coronavírus. A solenidade realizada no Mercado Municipal de Porto Walter respeitou as regras de higiene sanitária, distanciamento físico e contou com a participação do vice-governador, Major Rocha; do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; do diretor de Operações do Deracre, Ronan Fonseca; do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, André Hassem; do deputado estadual Luiz Gonzaga; demais autoridades locais e o público.

