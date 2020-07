PSL e PSDB selam oficialmente acordo para apoiar Minoru e planejam vice

Após as tratativas, enfim, o Partido Social Liberal (PSL) e o Partido Democrático Brasileiro (PSDB) fecharam acordo para apoiar a candidatura de Minoru Kinpara, pré-candidato à prefeitura municipal de Rio Branco, na terça-feira (7).

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o PSL deverá indicar um vice ao tucano Kinpara. Nomes estão sendo avaliados, como por exemplo, o do coronel Ulysses Araújo.

O encontro ocorreu à portas fechadas, na sede do ninho tucano, em Rio Branco. Estavam presentes no encontro o vice-governador Major Rocha, o presidente do Partido Social Liberal, Pedro Valério, Minoru Kinpara e demais dirigentes partidários.

Minoru relatou no evento que a cidade de Rio Branco merece um bom gestor público, comprometido com o bem da sociedade. “Tenho lutado dia após dia para honrar a confiança que o PSDB e o vice-governador depositaram em mim”, explicou.

