PSL sofre a primeira baixa após possível filiação de Major Rocha à legenda

A filiação do vice-governador do Acre Major Rocha ao PSL ainda nem foi oficializada, mas já provocou a primeira baixa importante no partido. O pré-candidato a prefeito de Tarauacá, o empresário Gilmar Torres, figura conhecida no município, anunciou nas redes sociais que deixou a legenda.

“Estou fora do PSL e da política. Sucesso aos que continuam. Que Deus dê direcionamento a quem for eleito, pra fazer o melhor por nossa amada cidade. Vou continuar ajudando meus irmãos como sempre fiz”, escreveu.

A ida de Rocha ao ex-partido do presidente Bolsonaro pode acontecer ainda nesta quinta-feira (2). A possível filiação desagradou a militância da sigla, que não aceitar retirar suas pré-candidaturas para firmar alianças ao gosto do vice-governador, que passaria a ter grande influência nas decisões do partido.

