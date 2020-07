Publicado decreto que autoriza reabertura de parte do comércio em Rio Branco; VEJA

Em decreto publicado no Diário Oficial do Acre desta terça-feira (21), a prefeita Socorro Neri autoriza determina que as atividades consideradas não essenciais, até então vedadas para funcionamento por Decreto Estadual, passam a ser autorizadas , desde que atendam todas as normas de higiene e segurança dispostas na regulamentação municipal;

VEJA AS ATIVIDADES QUE PODEM VOLTAR A FUNCIONAR

DECRETO 1



DECRETO 2



