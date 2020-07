Quatro alimentos que engordam (e muito!)

A obesidade é considerada uma das epidemias do século XXI, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). E determinados alimentos, altamente calóricos, são parte do problema

A obesidade é considerada uma das epidemias do século XXI, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). E determinados alimentos, altamente calóricos, são parte do problema. No entanto, a obesidade não é uma ‘sentença’ imposta pelos genes e pode sim ser prevenida, conforme explica um artigo publicado no portal Med Imagem.

Para manter a boa forma e sobretudo a saúde, é imperativo ingerir uma alimentação equilibrada – pobre em açúcares e gorduras – e manter um estilo de vida ativo, através da prática regular de exercício.

O curioso, de acordo com a maioria dos nutricionistas, é que na realidade não existem alimentos ‘maus’ ou ‘bons’, e que sim pode consumir alguns alimentos calóricos de vez em quando, contudo com moderação.

Eis, segundo o Med Imagem, quatro alimentos que estão a engordá-lo. Atenção!

Molhos para salada

Maionese, mostarda e outros molhos, ‘estragam’ a sua salada e aquela que é virtualmente uma refeição nutritiva e saudável. Acompanhamentos como os croutons têm aproximadamente 142 calorias e 6 gramas de gordura por cada 30 gramas e uma pitada do famoso molho de salada Ceasar tem cerca de 260 calorias com 26 gramas de gordura. Limite-se ao azeite e vinagre.

Bebidas alcóolicas doces

Evite ingerir cocktails alcoólicos com fruta. Estas bebidas são suas inimigas, isto porque podem conter entre 300 a 800 calorias.

Fast-food

Em média, um cachorro quente comporta 280 calorias. Mas, há mais: um hambúrguer no pão acompanhado de queijo, alface e tomate contém aproximadamente 735 calorias, 45g de gordura e 1000mg de sódio.

Aperitivos fritos

Uns ‘inocentes’ 30 gramas de batatas fritas ou aperitivos de queijo são sinônimo de cerca de 160 calorias e 10 gramas de gordura e uma porção de nachos equivale ao consumo de 692 calorias, 38 gramas de gordura e 1632 mg de sódio. Prefira snacks saudáveis, tais como fruta, iogurtes ou grãos integrais.

