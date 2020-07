“Que se recupere e mude sua postura de insensibilidade”, diz Marina sobre Bolsonaro

A ex-senadora pelo Acre e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também falou a respeito do diagnóstico positivo de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro, divulgado nesta terça-feira (7) pela imprensa nacional e confirmado pelo chefe do executivo.

Diferente de alguns opositores ferrenhos, Marina torce para que Bolsonaro se recupere logo, mas espera que atual presidente também mude o seu comportamento.

Peço a Deus que o presidente possa se recuperar prontamente, com a adequada ajuda da medicina, e que também mude sua postura de insensibilidade e insensatez em relação à pandemia no Brasil.

A acreana disse que o presidente “posa de garoto propaganda” quando anuncia o uso de fármaco que não tem comprovação científica para a doença.

“Posar de garoto propaganda de um remédio que não tem eficácia comprovada e dizer que não há risco para determinados segmentos da sociedade não condizem com o grau de responsabilidade que deveria orientar a atuação do ocupante do mais alto posto da República”, finalizou.

