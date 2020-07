“Quem comete crime hediondo não serve pra ser ídolo”, diz deputado sobre goleiro Bruno

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PcdoB) escreveu, nesta quarta-feira (29), em seu perfil no Twitter, que o Rio Branco Futebol Clube quer fazer do goleiro Bruno, condenado por homicídio triplamente qualificado, uma referência aos mais jovens e aos torcedores tradicionais.

No início desta semana, o presidente do Estrelão, Neto Alencar, anunciou acordo com o jogador, ao qual se referiu como “uma das maiores contratações da história do clube”. O comunicado gerou uma onda de protestos nas redes sociais que repercute em todo o Brasil.

“O Estrelão (Rio Branco F.C), se faz opaco. Quando os cartolas perdem a humanidade, enterram a dignidade e a alegria do futebol”, declarou o parlamentar acreano.

Ainda de acordo com Magalhães, quem comete crime hediondo não serve pra ser ídolo “nunca mais”.

Mesmo sob protestos, que envolvem a perda de patrocinadores e pedido de demissão da treinadora do time feminino do clube, a contratação do goleiro está mantida.

