Quer se livrar dos cabelos brancos? Então, só precisa de abacate

Os fios grisalhos nascem devido à falta de melanina, o polímero que dá cor ao cabelo e está presente no folículo piloso da raiz de cada cabelo, explica um artigo publicado no portal Incrível Club. Ou seja, quando não é produzida melanina suficiente torna-se branco.

Esse processo se deve sobretudo ao avançar da idade, mas existem outros fatores que propiciam o aparecimento dos fios grisalhos e que incluem: genética, má alimentação, tabagismo e consumo excessivo de álcool, sedentarismo e elevados níveis de stress.

Descubra como o abacate age contra os cabelos brancos:

O Incrível Club conta que além de se tratar de uma fruta nutritiva e deliciosa, o abacate também contribui para ter um cabelo macio e brilhante, e sem fios brancos! Isto porque o alimento é rico em minerais, vitamina E e ácidos gordos, com propriedades de reestruturação, hidratação, e antioxidantes – o que por sua vez evita os cabelos brancos.

O que deve fazer?

Faça uma pasta com abacate maduro e aplique no comprimento dos fios e no couro cabeludo. Deixe atuar durante 20 minutos e depois lave normalmente.

