Rafa Kalimann é apontada como pivô da separação de Maiara e Fernando Zor

Maiara, da dupla com Maraísa, e Fernando Zor, do duo com Sorocaba, terminaram novamente o romance. Desta vez, segundo a colunista Fábia Oliveira, o término foi motivado por um like do sertanejo em uma foto de uma mulher de biquíni no Instagram.

Após essa informação correr solta nas redes sociais, os internautas, claro, foram tentar descobrir que tal mulher seria essa.

E chegaram a um nome: Rafa Kalimann. Segundo informações do perfil Vem me Buscar Hebe, a interação de Fernando na foto da ex-BBB teria sido o problema.

