Rafaella Santos mostra boa forma em clique na janela

Rafaella Santos, a irmã de Neymar, divulgou uma foto em que aparece mostrando toda a sua boa forma nas redes sociais na noite do último sábado (04). Nele, a celebridade surge em frente à sacada de sua casa.

A foto contou com mais de 220 mil curtidas.

Recentemente, a celebridade, que geralmente não escreve nada nas legendas de seus registros, optou por escrever um texto pra lá de poético no clique em que aparece renovando o bronzeado e curtindo um dia de sol.

“Não me conheça. Eu sempre busquei ser mais reservada, calada. Quieta. Sempre gostei da minha companhia. Gosto de autoconhecer-me. Nunca fui uma mulher de pedir para que as pessoas me compreendam. Nunca fui de ter que me explicar quando alguém acha que me conhece, mas mostra-se equivocado quanto a isso. Não quero que ninguém busque me entender sem antes entender-se. Sem antes entender as suas próprias emoções, sentimentos e desejos. Não gosto que alguém chegue a mim julgando-me por eu ser assim (…)”, começou.

