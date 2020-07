Rapaz de 24 anos, que casou-se com a prima de 81, é investigado e motivo causa repercussão

Se você nunca ouviu falar em casamentos arranjados, preste atenção nesta história. Antigamente, era comum que os pais organizassem casamentos entre seus filhos para que satisfizessem interesses familiares, muitas vezes ligados a questões políticas, comerciais, entre outras. No mundo moderno, isso não é mais comum, mas ainda pode existir uma união com outros interesses.

Alexander Kondratyuk deveria ser só mais um rapaz comum na Ucrânia, mas após seu casamento com a prima Zinaida Illarionovna, que tem 57 anos a mais, chamou a atenção das autoridades do país. O governo tem fortes indícios de que o casamento seja por conveniência, pois livraria Alexander do serviço militar obrigatório.

PUBLICIDADE

Isso porque, de acordo com as leis ucranianas, maridos de deficientes físicos ou mentais conseguem dispensa do serviço militar obrigatório, e Zinaida se enquadraria nos critérios estabelecidos para que o marido não seja obrigado a fazer o alistamento no exército ucraniano.

Ambos negam a acusação. Segundo o rapaz, a esposa despertou nele uma “forte afeição” após alguns encontros de família. Porém, vizinhos alegaram que o homem nunca foi visto na casa de Zinaida, apenas outros parentes como suas irmãs e alguns netos estão com frequência no local.

Zinaida é viúva e, por sua vez, confirma a versão do primo e atual marido, afirmando que ele é um bom homem, que cuida dela com muito amor e zelo. Mesmo assim, as autoridades seguem investigando o caso que ocorreu em meio ao aumento das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, exatamente quando o serviço militar passou a ser obrigatório.

O comandante da seção de recrutamento de Vinnitsa, onde supostamente reside o casal, confirmou o fato de Alexander ter conseguido a dispensa após apresentar sua certidão de casamento. Os vizinhos ainda prestarão depoimento formalmente de novo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários